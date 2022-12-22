Японский политик призвал США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на своём официальном сайте призвал Правительство США признать ошибкой атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Он отметил, что за 77 лет, которые прошли с того момента, Штаты ни разу не извинились за сброс атомных бомб на японские города. В то же время именно США говорят о демократии, правах человека и свободе в других странах. По его мнению, возможный визит американского лидера Джо Байдена в Нагасаки может быть правильным.
"Я желаю, чтобы он сказал миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: "Использование [ядерного оружия] невозможно, применение атомных бомб было ошибкой", — отметил Судзуки.
Ранее Лайф сообщал, что власти США и Японии рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, который подвергся американской атомной бомбардировке в 1945 году. Если это случится, то нынешний глава Белого дома станет первым действующим американским лидером, посетившим Нагасаки.
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ТАСС / EPA / JIJI PRESS