Японский политик призвал США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой

Он отметил, что за 77 лет, которые прошли с того момента, Штаты ни разу не извинились за сброс атомных бомб на японские города. В то же время именно США говорят о демократии, правах человека и свободе в других странах. По его мнению, возможный визит американского лидера Джо Байдена в Нагасаки может быть правильным.