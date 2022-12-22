Лисички, фиксики и единороги в топе: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей

В России уже стартовал сезон утренников в школах и детских садах и корпоративов у взрослых, поэтому в Сети всё больше запросов на покупку и аренду костюмов Деда Мороза и Снегурочки, лисичек, зайчиков, героев мультфильмов и сказок. В кого взрослые и дети решили перевоплотиться в этом году и во сколько обойдётся костюм для праздника, выяснили эксперты "Авито товаров" и "Авито услуг".

Девочки пойдут на утренник в костюмах лисички и ёлочки, из сказочных персонажей популярнее всего Маша из мультфильма "Маша и Медведь", Эльза из "Холодного сердца", Леди Баг из французского мультсериала "Леди Баг и Супер-кот", а также феи из "Клуба Винкс". Не теряют актуальности образы принцессы и снежинки. Растут продажи нарядов единорогов из мультика "Мой маленький пони", а из классических сказочных персонажей в топ вошла Красная Шапочка.

Мальчики в этом году наряжаются в снеговичков, медвежат и зайчиков. Также покупали для ребят костюмы Лунтика и Карлсона, а также героев из мультфильма "Три кота". Родители мальчиков также в этом году активнее брали в прокат наряды фиксиков, персонажей "Щенячьего патруля" и Человека-паука.

Значительно выросла популярность костюмов символа предстоящего Нового года — спрос на аренду наряда зайца и у мальчиков, и у девочек к середине декабря вырос на 214% по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 детских костюмов выглядит так: Лиса. Снеговик. Мишка. Ёлочка. Маша из "Маши и Медведя". Принцесса. Снежинка. Снегурочка. Эльза из "Холодного сердца". Человек-паук и зайчик.

А у взрослых не теряют популярности костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Первые в ноябре-декабре этого года в России покупали на 22% чаще по сравнению с прошлым годом, вторые — на 48% чаще. Они обойдутся в среднем в 2520 рублей. Спрос на прокат нарядов зимних волшебников к середине декабря вырос на 64%. Популярностью среди взрослых также пользуются костюмы Снежной королевы — год к году спрос на них вырос на 54%.