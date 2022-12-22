Движение будет затруднено: Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичей призвали пересесть с личных автомобилей на городской транспорт. О такой необходимости заявили в пресс-службе столичного Дептранса. В городе действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица.

Если пришлось ехать на личном автомобиле, нужно быть предельно внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.

"Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено: в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", — сообщили в Дептрансе.