В Екатеринбурге двое мужчин избили и утащили пьяную женщину

В Екатеринбурге днём 21 декабря двое парней набросились на девушку неподалёку от дома на Серафимы Дерябиной, 24, пишет E1.RU. Та, по всей видимости, была пьяна. Парни сначала тащили её и пытались поставить на ноги, но затем начали кидать в неё вещи и бить по лицу. Им не удалось остаться незамеченными: всё происходящее сняла очевидица Лилия, сразу же вызвав полицию.

Двое мужчин избивают женщину в Екатеринбурге. Видео @ E1.ru

"Мы обращались к охранникам нашего центра, они никак не отреагировали. Кто-то вроде вышел, посмотрел и ушёл. Также позвонили по номеру 112. Сразу после девушку унесли в сторону улицы Волгоградской. Они били её по лицу и кидали на землю так, что у неё, возможно, перелом копчика", — рассказала Лилия.

В полиции подтвердили, что получили такой вызов. Там проводят проверку по факту произошедшего.