Основателя криптовалютной биржи FTX экстрадировали в США
Fox: Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид вылетел в США
Задержанный основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и направляется в США, где предстанет перед судом. Об этом сообщил телеканал Fox Business.
По информации телеканала, самолёт с Бэнкман-Фридом вылетел с Багамских островов в направлении Нью-Йорка вечером 21 декабря по местному времени. Багамские власти разрешили экстрадицию 30-летнего бизнесмена после того, как он согласился на выдачу в США.
Напомним, Бэнкман-Фрида задержали 13 декабря на Багамах по запросу властей США. Он обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Суд отказался отпустить его под залог. Адвокаты пытались предложить 250 тысяч долларов, однако судья не пошёл навстречу.
Wikipedia / Cointelegraph