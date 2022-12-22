Основателя криптовалютной биржи FTX экстрадировали в США

Задержанный основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и направляется в США, где предстанет перед судом. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

По информации телеканала, самолёт с Бэнкман-Фридом вылетел с Багамских островов в направлении Нью-Йорка вечером 21 декабря по местному времени. Багамские власти разрешили экстрадицию 30-летнего бизнесмена после того, как он согласился на выдачу в США.