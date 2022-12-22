Жена Стэйтема в бикини показала фигуру после рождения второго ребёнка
Одна из "ангелов" Victoria's Secret и жена актёра Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после рождения второго ребёнка. Она сфотографировалась перед зеркалом в красном бикини и с малышом на руках.
Жена Стэйтема в бикини показала фигуру. Фото © @rosiehw
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@rosiehw