Жена Стэйтема в бикини показала фигуру после рождения второго ребёнка

Одна из "ангелов" Victoria's Secret и жена актёра Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после рождения второго ребёнка. Она сфотографировалась перед зеркалом в красном бикини и с малышом на руках.

Жена Стэйтема в бикини показала фигуру. Фото © @rosiehw

Британская модель поделилась кадрами с отдыха в круизе, куда она отправилась вместе с семьёй. На размещенном фото волосы модели распущены, лицо без макияжа. Фигура женщины после родов вновь безупречна.