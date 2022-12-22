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22 декабря, 04:03

Жена Стэйтема в бикини показала фигуру после рождения второго ребёнка

Одна из "ангелов" Victoria's Secret и жена актёра Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после рождения второго ребёнка. Она сфотографировалась перед зеркалом в красном бикини и с малышом на руках.

Жена Стэйтема в бикини показала фигуру. Фото © @rosiehw

Жена Стэйтема в бикини показала фигуру. Фото © @rosiehw

Британская модель поделилась кадрами с отдыха в круизе, куда она отправилась вместе с семьёй. На размещенном фото волосы модели распущены, лицо без макияжа. Фигура женщины после родов вновь безупречна.

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Обложка ©

@rosiehw

Арина Родионова

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