Центробанк не дал спрятать в тень 28 млрд рублей

Отечественные банки благодаря антиотмывочной платформе ЦБ "Знай своего клиента" не позволили вывести в теневой оборот порядка 28 млрд рублей, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Банка России.

Для юрлиц и ИП эта платформа в полной мере начала работать с 1 июля этого года, а подключать к ней банки в пилотном режиме Центробанк начал с конца марта.

"Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска", — уточнили РИА "Новости" в ЦБ.

Согласно последним данным регулятора, доля предпринимателей, которых отнесли к низкому уровню риска, составляет 98,1% ("зелёные" клиенты), к среднему уровню риска — 1,1% ("жёлтые" клиенты), а к высокому уровню риска — 0,8% ("красные" клиенты). ЦБ фиксирует снижение числа отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска на платформе ЗСК больше чем на треть.