Россия заверила, что не даст "замести под ковёр" правду о "Северных потоках"
Посольство РФ: Москва не позволит "замести под ковёр" правду о "Северных потоках"
Россия будет добиваться участия в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Москва не позволит "замести под ковёр" неудобную для Запада правду о произошедшем. Об этом заявили в Посольстве РФ в США.
Поводом для этого стала публикация в газете The Washington Post о теракте на "Северных потоках". В ней говорится, что нет доказательств причастности России к диверсии, — таковы итоги нескольких месяцев расследования, которое проводят некоторые страны Запада.
"Подчёркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — заявили в посольстве.
Там отметили, что журналисты, в отличие от властей западных стран, пытаются докопаться до истины. Российские дипломаты подчеркнули, что "не могут не приветствовать такое стремление".
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
Береговая служба Швеции