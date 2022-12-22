Россия заверила, что не даст "замести под ковёр" правду о "Северных потоках"

Россия будет добиваться участия в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Москва не позволит "замести под ковёр" неудобную для Запада правду о произошедшем. Об этом заявили в Посольстве РФ в США.

Поводом для этого стала публикация в газете The Washington Post о теракте на "Северных потоках". В ней говорится, что нет доказательств причастности России к диверсии, — таковы итоги нескольких месяцев расследования, которое проводят некоторые страны Запада.

"Подчёркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — заявили в посольстве.