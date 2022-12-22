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22 декабря, 02:55

Россия заверила, что не даст "замести под ковёр" правду о "Северных потоках"

Посольство РФ: Москва не позволит "замести под ковёр" правду о "Северных потоках"

Россия будет добиваться участия в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Москва не позволит "замести под ковёр" неудобную для Запада правду о произошедшем. Об этом заявили в Посольстве РФ в США.

Поводом для этого стала публикация в газете The Washington Post о теракте на "Северных потоках". В ней говорится, что нет доказательств причастности России к диверсии, — таковы итоги нескольких месяцев расследования, которое проводят некоторые страны Запада.

"Подчёркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — заявили в посольстве.

Там отметили, что журналисты, в отличие от властей западных стран, пытаются докопаться до истины. Российские дипломаты подчеркнули, что "не могут не приветствовать такое стремление".

В Швеции раскрыли новый возможный способ диверсии на "Северных потоках"

В Швеции раскрыли новый возможный способ диверсии на "Северных потоках"

Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.

Обложка ©

Береговая служба Швеции

Андрей Григорьев

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