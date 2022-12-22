"Клоунский мир": Главу ЕК высмеяли за акцию в поддержку Украины
Пользователи Twitter высмеяли акцию главы ЕК фон дер Ляйен в поддержку Киева
Пользователи соцсети Twitter набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с обвинениями в лицемерии. Всё дело в её акции солидарности с Украиной. В своём аккаунте она упомянула слова Владимира Зеленского, призвавшего мир отключить на день свет в поддержку Киева. Политик заявила, что тот услышан, и опубликовала видео, на котором здание ЕК и прилегающие территории показаны неосвещёнными.
"Все комментарии здесь против вас. В каком же клоунском мире вы живёте", — написал James Crotty.
Energieerhaltungssatz иронично отметил, что весь свет включён в знак протеста против фон дер Ляйен и её "любимчика Зеленского", однако контракты с Pfizer "всё ещё во тьме". Greta Aurora заявила, что конфликт успешно ведётся на PR-фронте. По словам Silver Lacker, фон дер Ляйен — самая большая показушница из всех, кого он видел. Squiddymute в шутку посоветовал отключить также коррупцию, так как это тоже может помочь. Tweep des Vaderlands поинтересовался, достаточно ли тепло в пентхаусе политика в Брюсселе, а I am Legion вообще призвал фон дер Ляйнен уйти в отставку.
"Поправка: парламент вынужден был отключить свет по причине нехватки электричества благодаря сумасшедшим решениям, принятым фон дер Ляйен", — написал Laopi.
Подобного рода недоверие к главе Еврокомиссии не ново. Ранее в Польше назвали популизмом признание фон дер Ляйен о любви к русской опере.
ТАСС / ROBERT GHEMENT