"Клоунский мир": Главу ЕК высмеяли за акцию в поддержку Украины

Пользователи соцсети Twitter набросились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с обвинениями в лицемерии. Всё дело в её акции солидарности с Украиной. В своём аккаунте она упомянула слова Владимира Зеленского, призвавшего мир отключить на день свет в поддержку Киева. Политик заявила, что тот услышан, и опубликовала видео, на котором здание ЕК и прилегающие территории показаны неосвещёнными.

Energieerhaltungssatz иронично отметил, что весь свет включён в знак протеста против фон дер Ляйен и её "любимчика Зеленского", однако контракты с Pfizer "всё ещё во тьме". Greta Aurora заявила, что конфликт успешно ведётся на PR-фронте. По словам Silver Lacker, фон дер Ляйен — самая большая показушница из всех, кого он видел. Squiddymute в шутку посоветовал отключить также коррупцию, так как это тоже может помочь. Tweep des Vaderlands поинтересовался, достаточно ли тепло в пентхаусе политика в Брюсселе, а I am Legion вообще призвал фон дер Ляйнен уйти в отставку.