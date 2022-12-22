График выпуска военной продукции расписали на годы вперёд
Мантуров: До 2025 года составлен график производства необходимой для ГОЗ продукции
Министерство обороны РФ определилось с перечнем продукции, необходимой для выполнения гособоронзаказа. График производства в этой сфере сформирован до 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.
"Сформировали графики: подекадно — на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 год графики сформированы по месяцам, на 2024 год — поквартально, а на 2025 год определены полугодовые", — рассказал он "Ведомостям".
Вице-премьер подчеркнул, что в этом году выпуск продукции для оборонно-промышленного комплекса увеличился в разы. По его словам, в одних случаях речь идёт о троекратном росте объёма производства, в других — даже о десятикратном.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев фразой "Не надейтесь" ответил на слухи о том, что у России якобы закончилось вооружение. Он подчеркнул, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.
Кадр из видео Telegram / medvedev_telegram