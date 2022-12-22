График выпуска военной продукции расписали на годы вперёд

Министерство обороны РФ определилось с перечнем продукции, необходимой для выполнения гособоронзаказа. График производства в этой сфере сформирован до 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Сформировали графики: подекадно — на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 год графики сформированы по месяцам, на 2024 год — поквартально, а на 2025 год определены полугодовые", — рассказал он "Ведомостям".

Вице-премьер подчеркнул, что в этом году выпуск продукции для оборонно-промышленного комплекса увеличился в разы. По его словам, в одних случаях речь идёт о троекратном росте объёма производства, в других — даже о десятикратном.