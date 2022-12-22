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22 декабря, 03:12

График выпуска военной продукции расписали на годы вперёд

Мантуров: До 2025 года составлен график производства необходимой для СВО продукции

Министерство обороны РФ определилось с перечнем продукции, необходимой для решения задач военной спецоперации. График производства в этой сфере сформирован до 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Сформировали графики: подекадно — на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 год графики сформированы по месяцам, на 2024 год — поквартально, а на 2025 год определены полугодовые", — рассказал он "Ведомостям".

Вице-премьер подчеркнул, что в этом году выпуск продукции для оборонно-промышленного комплекса увеличился в разы. По его словам, в одних случаях речь идёт о троекратном росте объёма производства, в других — даже о десятикратном.

Небензя: Российской военной промышленности не нужна чья-либо помощь

Небензя: Российской военной промышленности не нужна чья-либо помощь

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев фразой "Не надейтесь" ответил на слухи о том, что у России якобы закончилось вооружение. Он подчеркнул, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.

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Кадр из видео Telegram / medvedev_telegram

Андрей Григорьев

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