Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что ни Киев, ни его западные союзники к миру не готовы. Заявления из Белого дома об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поездку Зеленского.

"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук", — приводит посольство слова дипломата.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне "под всплески аплодисментов" звучали слова о необходимости продолжения войны против России. На это Запад готов бросать свои ресурсы.

Посол упомянул планы США поставить Украине ЗРК "Пэтриот". Он предположил, что обслуживать установки будут американцы. Дипломат выразил уверенность, что все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать такой персонал на территории Украины.

"Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона. Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы", — заключил Антонов.