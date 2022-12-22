Врач назвал температуру, при которой допустимо вызывать скорую

Температура 37,2 градуса и головная боль — не повод вызывать скорую, а вот 38,5 с лихорадкой — вполне. Об этом заявил врач общей практики Денис Моисеев. Он отметил, что сейчас заметно выросло число пациентов по сравнению с периодом распространения коронавирусной инфекции, однако тяжесть течения заболевания другая. По словам врача, люди в равной степени заболевают тяжёлым гриппом и обычной ОРВИ. Вместе с тем многие медики отмечают рост числа необоснованных вызовов. По словам Моисеева, без них напряжённость в системе здравоохранения была бы меньше.

В разговоре с телеканалом "360" Моисеев отметил, что задача бригады скорой помощи заключается в оказании экстренной помощи. Если у человека просто поднялась температура тела, достаточным будет вызвать на дом участкового врача, отправив заявку в поликлинику.

"Если пациент находится в таком состоянии, когда он не может ждать, у него нестерпимая боль, лихорадка, температура 38,5 и выше, которую жаропонижающие не сбивают, то это повод вызвать врача на дом", — пояснил врач.

Он посоветовал в период распространения вирусных инфекций (с ноября по декабрь и с марта по апрель) избегать людных мест. В противном случае лучше носить медицинскую маску. Дополнительным способом уберечь себя эксперт назвал иммунопрофилактику, имея в виду прививку, которую желательно ставить до эпидемии гриппа и ОРВИ.

По словам медика, снизить число заражений может сильный коллективный иммунитет, а также сильные морозы (от минус 10–15 градусов). Вирусы плохо переносят холодный и сухой воздух.