ТАСС: Неизвестный избил замглавы Департамента ЖКХ Москвы
В Москве неизвестный напал на заместителя главы столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он избил чиновника и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Мужчина избил заместителя главы Департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина в Богоявленском переулке в Москве в тот момент, когда он выходил из здания и направлялся к своей машине. После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, пострадавший от госпитализации отказался. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердила журналистам факт нападения без уточнения личности жертвы нападения. Специалисты правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что пьяный житель Саратова во время госпитализации избил врача скорой помощи. СУ СК России начало проверку. 27-летняя пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. От госпитализации она отказалась.
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