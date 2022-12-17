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17 декабря, 18:26

ТАСС: Неизвестный избил замглавы Департамента ЖКХ Москвы

В Москве неизвестный напал на заместителя главы столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он избил чиновника и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина избил заместителя главы Департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина в Богоявленском переулке в Москве в тот момент, когда он выходил из здания и направлялся к своей машине. После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, пострадавший от госпитализации отказался. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердила журналистам факт нападения без уточнения личности жертвы нападения. Специалисты правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Freepik

Арина Родионова
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