Премьер ДНР Хоценко отказался от госпитализации после ранения при обстреле Донецка

По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, в результате обстрела погиб один человек и несколько пострадали. В этот момент там находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и Хоценко. Был в гостинице и Журавлёв, по словам которого, здание обстреливалось по чьей-то наводке, было три точных попадания. Однако он не считает, что целью был Хоценко, поскольку удар произошёл через десять минут после его приезда. При этом сам глава Правительства ДНР и Рогозин покидать Донбасс не собираются.