Премьер ДНР Хоценко отказался от госпитализации после ранения при обстреле Донецка
Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко отказался от госпитализации после ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сообщила ТАСС его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
"С ним всё хорошо. Он от госпитализации отказался", — сказала она.
По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, в результате обстрела погиб один человек и несколько пострадали. В этот момент там находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и Хоценко. Был в гостинице и Журавлёв, по словам которого, здание обстреливалось по чьей-то наводке, было три точных попадания. Однако он не считает, что целью был Хоценко, поскольку удар произошёл через десять минут после его приезда. При этом сам глава Правительства ДНР и Рогозин покидать Донбасс не собираются.
Ранее сообщалось, что председатель Правительства ДНР Хоценко ранен при обстреле Донецка. По словам пресс-секретаря премьера, травмы получили и сопровождавшие его лица.
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