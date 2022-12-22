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22 декабря, 05:21

Премьер ДНР Хоценко отказался от госпитализации после ранения при обстреле Донецка

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко отказался от госпитализации после ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сообщила ТАСС его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

"С ним всё хорошо. Он от госпитализации отказался", — сказала она.

По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, в результате обстрела погиб один человек и несколько пострадали. В этот момент там находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и Хоценко. Был в гостинице и Журавлёв, по словам которого, здание обстреливалось по чьей-то наводке, было три точных попадания. Однако он не считает, что целью был Хоценко, поскольку удар произошёл через десять минут после его приезда. При этом сам глава Правительства ДНР и Рогозин покидать Донбасс не собираются.

Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что председатель Правительства ДНР Хоценко ранен при обстреле Донецка. По словам пресс-секретаря премьера, травмы получили и сопровождавшие его лица.

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Светлана Оперук

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