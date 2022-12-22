Производитель чипсов Pringles может полностью уйти из России

Американская пищевая компания Kellogg, которая работает в России с 2008 года, готовится продать весь свой бизнес в стране группе компаний "Черноголовка". Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас Kellogg имеет три завода в России, которые занимаются производством продуктов под брендом "Любятово". По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 888,39 миллиона рублей. При этом информация о возможной продаже бизнеса "не произвела впечатления" на игроков рынка. Одной из причин этому могла стать высокая стоимость его продажи.

Как заметил управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, производство готовых завтраков является достаточно рентабельным бизнесом, а потому базовая стоимость Kellogg в России могла составить 6–7 миллиардов рублей.