Под Смоленском трёхмесячный малыш проломил череп, упав с дивана

В городе Десногорске в Смоленской области трёхмесячный малыш получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в одной из квартир второго микрорайона Десногорска. Младенец упал с дивана, из-за чего его доставили с телесными повреждениями в детское отделение Смоленской клинической больницы.

"Госпитализирован в детское отделение Смоленской областной клинической больницы с диагнозом черепно-мозговая травма, перелом правой теменной кости трёхмесячный ребёнок", — приводит сообщение портал "О чём говорит Смоленск".