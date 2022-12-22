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22 декабря, 06:16

Под Смоленском трёхмесячный малыш проломил череп, упав с дивана

В Десногорске госпитализировали младенца с черепно-мозговой травмой после падения с дивана

В городе Десногорске в Смоленской области трёхмесячный малыш получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в одной из квартир второго микрорайона Десногорска. Младенец упал с дивана, из-за чего его доставили с телесными повреждениями в детское отделение Смоленской клинической больницы.

"Госпитализирован в детское отделение Смоленской областной клинической больницы с диагнозом черепно-мозговая травма, перелом правой теменной кости трёхмесячный ребёнок", — приводит сообщение портал "О чём говорит Смоленск".

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Ранее тело младенца в коробке обнаружили во дворе многоэтажки в Казахстане. Мать погибшего малыша уже нашли. Как выяснилось, у неё есть ещё двое несовершеннолетних детей.

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Freepik / onlyyouqj

Светлана Оперук

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