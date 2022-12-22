Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

Удар ВСУ по гостинице в Донецке, где находились экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным терактом, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", — цитирует Пушилина РИА "Новости".