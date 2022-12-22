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22 декабря, 09:32

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

<p>Последствия обстрела гостиницы в Донецке. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/GardeZ66/3682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артёма Шейнина</a></p>

Последствия обстрела гостиницы в Донецке. Фото © Телеграм-канал Артёма Шейнина

Удар ВСУ по гостинице в Донецке, где находились экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным терактом, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", — цитирует Пушилина РИА "Новости".

При этом он не стал строить предположения, чем руководствовался противник: следил ли за кем-то или же использовал другие расстановки приоритетов и выбора цели.

Пострадавшим при обстреле гостиницы в Донецке помогал раненый помощник депутата Журавлёва

Пострадавшим при обстреле гостиницы в Донецке помогал раненый помощник депутата Журавлёва

Напомним, ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Александра Вишнякова

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