Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом
Последствия обстрела гостиницы в Донецке. Фото © Телеграм-канал Артёма Шейнина
Удар ВСУ по гостинице в Донецке, где находились экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным терактом, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", — цитирует Пушилина РИА "Новости".
При этом он не стал строить предположения, чем руководствовался противник: следил ли за кем-то или же использовал другие расстановки приоритетов и выбора цели.
Напомним, ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.
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