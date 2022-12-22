Пострадавшим при обстреле гостиницы в Донецке помогал раненый помощник депутата Журавлёва

При обстреле гостиницы в Донецке был ранен осколком помощник депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Об этом Лайфу рассказала представитель политика Татьяна Калегина.

Она пояснила, что в гостиничном комплексе, о котором идёт речь, порядка 15 номеров. По её словам, в этот раз они были заняты группой военных советников "Царские волки".

"Там был Журавлёв, помощник его Иван, и был фуршет для своих, кто приезжал, тот приезжал, и приехал премьер, которого зацепило, отсюда и раненые только свои все: охранники, сопровождающие и члены команды "Царских волков", — пояснила Калегина.

Она добавила, что у раненого помощника депутата посечены лицо и руки. По её словам, после первой взрывной волны он вместе с Журавлёвым помогал вытаскивать раненых. Сам политик написал в телеграм-канале о том, что сейчас жизни его помощника ничего не угрожает.

"Ещё раз — подонки выслеживали специально кого-то из нас и нанесли удар по гостинице, которая ни разу до этого не подвергалась обстрелам. Кстати, буквально за десять минут до взрыва приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, и не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ", — указал он.