Любителей чая предупредили, что вчерашняя заварка может превратиться в яд

Вчерашняя чайная заварка может оказаться настоящим раем для размножения микроорганизмов, и употреблять такой напиток крайне не рекомендуется. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.

По его словам, основную роль здесь играет состав: если речь идёт об обычном чёрном или зелёном чае без каких-либо добавок, то ничего страшного в течение суток с ним не произойдёт. Рост микробной флоры, способной привести к отравлению, начинается позднее, поэтому потребителю стоит помнить: запас свежести даже у простой чайной заварки не бесконечен.

Риски удваиваются, когда речь заходит о чае с цветочными, ягодными и прочими добавками, каждая из которых приносит напитку свои дополнительные микробы.

"Не может быть стерильно чистых листочков мяты, цветочков липы и тем более ягод или цукатов. Это дополнительная микрофлора, и, естественно, такой продукт ускоренно портится, там начинается буйство микроорганизмов. Поэтому чай с добавками желательно выпивать свежезаваренным", — предупреждает Малозёмов.