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22 декабря, 08:23

Любителей чая предупредили, что вчерашняя заварка может превратиться в яд

Эксперт по "живой еде" Малозёмов предупредил, что чай с любыми добавками можно пить только свежезаваренным

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/815sM65eH5I" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unsplash.com / S O C I A L. C U T </a></p>

Фото © unsplash.com / S O C I A L. C U T

Вчерашняя чайная заварка может оказаться настоящим раем для размножения микроорганизмов, и употреблять такой напиток крайне не рекомендуется. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.

По его словам, основную роль здесь играет состав: если речь идёт об обычном чёрном или зелёном чае без каких-либо добавок, то ничего страшного в течение суток с ним не произойдёт. Рост микробной флоры, способной привести к отравлению, начинается позднее, поэтому потребителю стоит помнить: запас свежести даже у простой чайной заварки не бесконечен.

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Риски удваиваются, когда речь заходит о чае с цветочными, ягодными и прочими добавками, каждая из которых приносит напитку свои дополнительные микробы.

"Не может быть стерильно чистых листочков мяты, цветочков липы и тем более ягод или цукатов. Это дополнительная микрофлора, и, естественно, такой продукт ускоренно портится, там начинается буйство микроорганизмов. Поэтому чай с добавками желательно выпивать свежезаваренным", — предупреждает Малозёмов.

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А ранее диетолог рассказала, кому не стоит пить чай с мандариновыми корочками. Такой напиток, безусловно, полезен благодаря ряду веществ, но его не стоит пить людям с аллергией и проблемами с пищеварительным трактом. Но есть и другие риски, о которых Лайф писал здесь.

Марина Калегина

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