Что будет, если не проветривать квартиру, — предостережение врача

Люди привыкли находиться в комфорте, в том числе и в тёплом жилище. Однако попытки "замуроваться" от холода зачастую сказываются негативно на здоровье, ведь такие условия не были предусмотрены природой. В этой связи врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев в беседе с Лайфом призвал россиян проветривать квартиры.

"Помещения, лишённые притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют наши синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки", — подчеркнул он.

К тому же батареи сильно сушат воздух, снижая в закрытых помещениях влажность до 30%. По словам врача, такой же показатель в пустынях, поэтому квартиры, которые не проветриваются, "превращаются в Сахару". В большинстве случаев бактерии и вирусы покидают организм человека при откашливании и высмаркивании. Однако если слизистые, на которых микробы всегда оседают, высушены, то они начинают проникать внутрь. Так же получается с аллергенами и чужеродными белками.

"Простое правило, следуя которому можно избежать вышеуказанных проблем: проветривайте помещения, особенно спальню. Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевом проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков", — порекомендовал Васильев.