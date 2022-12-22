После выступления Зеленского в США внезапно отложили голосование по помощи Киеву
Bloomberg: Конгресс США приостановил продвижение обещанной Зеленскому помощи
Спустя несколько часов после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне Сенат США отложил голосование по выделению Киеву пакета помощи в 45 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, вчера Сенат должен был проголосовать по вопросу помощи Украине. Однако планы поменялись, когда демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США.
Как указывают СМИ, принятие закона о временном финансировании перенесёт решение о распределении расходов на следующий год. Это даёт Республиканской партии шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине.
Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
ТАСС / AP Photo / Carolyn Kaster