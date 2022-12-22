В ЛНР узнали, что Киев перебрасывает в Артёмовск спецподразделения ВСУ

В район Артёмовска перебрасывают дополнительные спецподразделения украинских бойцов. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Для удержания населённого пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО (Силы специальных операций. — Прим. Лайфа)", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что украинское командование поставило этим подразделениям задачу — не только противодействовать наступающим войскам, но и пресекать панику и дезертирство в ВСУ.

На данный момент Артёмовск находится под контролем украинских войск, за него идут активные бои. Через населённый пункт проходит сеть автодорог, по которым снабжаются ВСУ.