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22 декабря, 07:45

В ЛНР узнали, что Киев перебрасывает в Артёмовск спецподразделения ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных подразделений ВСУ в Артёмовск

В район Артёмовска перебрасывают дополнительные спецподразделения украинских бойцов. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Для удержания населённого пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО (Силы специальных операций. — Прим. Лайфа)", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

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Он добавил, что украинское командование поставило этим подразделениям задачу — не только противодействовать наступающим войскам, но и пресекать панику и дезертирство в ВСУ.

На данный момент Артёмовск находится под контролем украинских войск, за него идут активные бои. Через населённый пункт проходит сеть автодорог, по которым снабжаются ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие украинской армии применяют тактику выжженной земли в Артёмовске ДНР. Они намеренно разрушают жилые дома, а также иные объекты инфраструктуры всеми доступными им средствами.

Обложка ©

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Илья Суриков

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