В ЛНР узнали, что Киев перебрасывает в Артёмовск спецподразделения ВСУ
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных подразделений ВСУ в Артёмовск
В район Артёмовска перебрасывают дополнительные спецподразделения украинских бойцов. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Для удержания населённого пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО (Силы специальных операций. — Прим. Лайфа)", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что украинское командование поставило этим подразделениям задачу — не только противодействовать наступающим войскам, но и пресекать панику и дезертирство в ВСУ.
На данный момент Артёмовск находится под контролем украинских войск, за него идут активные бои. Через населённый пункт проходит сеть автодорог, по которым снабжаются ВСУ.
Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие украинской армии применяют тактику выжженной земли в Артёмовске ДНР. Они намеренно разрушают жилые дома, а также иные объекты инфраструктуры всеми доступными им средствами.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency