Бекмамбетов продал студию, которая снимала "Ёлки", "Горько!" и "Ночной дозор"

Известный режиссёр Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России её генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК.

По словам Рустамовой, сделка носила коммерческий характер, а обеспечить её удалось благодаря выручке компании за 2022 год. Прежде всего речь идёт о сборах от проката фильма "Ёлки-9" и других, а также о продаже прав на картины, представленные на ТВ, в онлайн-кинотеатрах и иных сервисах. При этом между Рустамовой и Асадовым будут равные права — 50 на 50, а сама продажа затронула лишь российскую часть компании, у которой есть продакшен в Лос-Анджелесе.

Сам Бекмамбетов продолжит работу с киностудией в качестве наёмного режиссёра. Сейчас он ведёт работу над анимационной картиной "Ходжа Насреддин". Ожидается, что в следующем году компания проведёт ребрендинг, с сайта исчезнет дисклеймер "Студия Тимура Бекмамбетова". Как заметила Рустамова, решение о продаже студии возникло несколько лет назад из-за желания режиссёра сосредоточиться на творческих аспектах профессии.

Компания Bazelevs была основана в 1994 году. За время работы студия сняла такие фильмы, как "Ночной дозор", серия картин "Ёлки", "Горько!" и многие другие. Bazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое снимало голливудские ленты "Особо опасен", "Хардкор" и так далее.