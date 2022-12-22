В Красногорске 13-летнего сына банкира убило упавшим с крыши снегом

В Красногорске школьника насмерть засыпало снегом с крыши. По данным источников Лайфа, погибший оказался сыном экс-совладельца и председателя совета директоров "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова.

Инцидент случился на территории частного дома в деревне Захарково. Вечером 13-летний мальчик вышел на прогулку с собакой, пока старший брат был занят дома своими делами, а мама собиралась за покупками. Когда женщина вышла из дома, увидела младшего сына под сугробом. Родные откопали и вытащили школьника, занесли его в дом и вызвали медиков, однако тот скончался.

В результате тело мальчика направили в морг на экспертизу. Правоохранители проводят проверку по факту трагедии. По данным Лайфа, его отец, Сергей Востриков, разведён с супругой и сейчас проживает в Сан-Франциско.