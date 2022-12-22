LIFE запускает "Ёлку добрых дел"

LIFE запускает волшебную новогоднюю акцию "Ёлка добрых дел", которая поможет встретить праздник и заставит поверить в чудо тех, кто в этом нуждается больше всего — подопечных благотворительных фондов. С помощью читателей Лайфа Новый год постучится в каждую дверь — к деткам с онкологией, которым помогает фонд "Верю в чудо", к бабушкам и дедушкам с деменцией, которых опекает фонд "Альцрус" и даже к пёсикам с непростой судьбой, которые обрели временный приют в DogSpace.

Фондов, которым мы с вами поможем в этом году, восемь — по числу подарков под нашей электронной ёлкой. Желающим нужно перейти на сайт, кликнуть на "подарок" и узнать, кто получит от каждого из участников сюрприз к Новому году.