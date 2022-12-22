Стоимость аренды квартир в Москве упала почти на четверть

В городах России начала дешеветь аренда квартир, а наиболее заметное падение стоимости эксперты наблюдают в Москве, где цены снизились на 21%. Об этом пишут "Известия".

Как рассказал ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов, аренда жилья дешевеет не только в столице, но и в Санкт-Петербурге (–14%), Казани (–6%) и Красноярске (–3%). При этом спрос на съём квартир падает, тогда как число предложений на рынке продолжает расти.

"На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жильё из-за неопределённой ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешёвые варианты из-за кризиса и высокой инфляции", — заявил Иванов.

Как заметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, сильнее всего снижается стоимость аренды старых квартир, так как потенциальные хозяева отдают предпочтение жилью в новых домах с современным ремонтом. Кроме того, спрос может падать и из-за того, что растут возможности удалённой работы, что позволяет людям перебираться в другие места из городов.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация никак не изменится, а вот в марте-апреле возможно оживление рынка — при отсутствии каких-либо шокирующих для общества факторов. При этом рынок всё больше будет смещаться в сторону арендаторов.