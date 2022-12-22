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22 декабря, 08:22

Два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, в которой был ранен Рогозин

В Донецке в результате обстрела гостиницы со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. В той же гостинице был ранен и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли", — заявил он в эфире телеканала "Соловьёв.Live".

Попавший в Рогозина осколок снаряда извлечь невозможно, заявил его помощник

Попавший в Рогозина осколок снаряда извлечь невозможно, заявил его помощник

Лайф писал, что бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Вместе с ним пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко. Сам Рогозин рассказал, что был ранен в спину.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Илья Суриков

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