Житель Мытищ попался полицейским, когда прятал расчленённое тело приятеля в подвале

Полицейские в подмосковных Мытищах задержали 39-летнего местного жителя, пытавшегося избавиться от останков расчленённого тела приятеля, которого он зарезал у себя в квартире три недели назад. Об этом сообщает SHOT.

Погибший 35-летний Андрей. Фото © t.me / SHOT

Задержанным оказался 39-летний Анатолий Г. После убийства он решил расчленить тело 35-летнего Андрея, чем активно занимался на балконе собственной квартиры. Останки он выносил в подвал дома. Одна из таких попыток избавиться от улик завершилась тем, что его заметили полицейские, которые тут же задержали преступника. В пакетах они обнаружили фрагменты тела убитого. Известно, что ранее Анатолий был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".