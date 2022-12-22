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22 декабря, 08:13

Житель Мытищ попался полицейским, когда прятал расчленённое тело приятеля в подвале

Полиция задержала жителя Мытищ, который пытался избавиться от расчленённого тела знакомого

<p>Обвиняемый в убийстве и расчленении приятеля. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47382" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обвиняемый в убийстве и расчленении приятеля. Обложка © t.me / SHOT

Полицейские в подмосковных Мытищах задержали 39-летнего местного жителя, пытавшегося избавиться от останков расчленённого тела приятеля, которого он зарезал у себя в квартире три недели назад. Об этом сообщает SHOT.

Погибший 35-летний Андрей. Фото © t.me / SHOT

Погибший 35-летний Андрей. Фото © t.me / SHOT

Задержанным оказался 39-летний Анатолий Г. После убийства он решил расчленить тело 35-летнего Андрея, чем активно занимался на балконе собственной квартиры. Останки он выносил в подвал дома. Одна из таких попыток избавиться от улик завершилась тем, что его заметили полицейские, которые тут же задержали преступника. В пакетах они обнаружили фрагменты тела убитого. Известно, что ранее Анатолий был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Артур Белкин

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