В Санкт-Петербурге сняли фильм к 100-летию легендарного спортсмена Всеволода Боброва

В Санкт-Петербурге завершили работу над документальным фильмом, посвящённом легендарному советскому спортсмену Всеволоду Боброву. Картина была приурочена к 100-летию футболиста и хоккеиста и станет доступна для просмотра уже сегодня, передаёт газета "Петербургский дневник".

Авторами фильма выступили режиссёр Евгений Попов и сценаристка Анастасия Голец. Они признались, что в картине хотели показать, как именно зарождался талант великого бомбардира. Так, в ленте зрители увидят дом, в котором жила семья Бобровых, и услышат рассказ о том, чем увлекался юный Всеволод. Воспоминаниями также поделится вдова Елена Николаевна, а о роли в спорте расскажут комментаторы Геннадий Орлов и Андрей Шестаков.

Генеральный директор АО "Петроцентр", автор идеи и главный редактор издания "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов поделился, что картина вышла динамичной и энергичной. Самым сложным, по его словам, было понять масштаб личности хоккеиста и оценить его значение в истории отечественного спорта и всей страны.

"Мы повторили в фильме вещи, которые, казалось бы, должны быть всем хорошо известны. Нашли много хроники, которую подобрали с помощью наших высокопрофессиональных консультантов", — подчеркнул Смирнов.

Советский футболист родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанске Тамбовской области, после чего семья переехала в Санкт-Петербург. Спортсмен прожил недолгую, но очень яркую жизнь: у него получалось практически всё, за что он брался. В марте 1945 года Бобров закончил училище, получил офицерское звание полковника и начал играть за ЦДКА (ЦСКА). Кроме того, играл в хоккей с мячом. Он стал единственным в истории спортсменом, который выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх, являясь при этом в обоих случаях капитаном национальной сборной. Бобров ушёл из жизни в 1979 году.