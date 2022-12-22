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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 12:12

В России предложили ввести "зимнюю амнистию" для водителей в плохую погоду

В Госдуме предложили не штрафовать автомобилистов из-за аномальных снегопадов

В Госдуме предложили не штрафовать водителей автомобилей во время аномальных погодных условий. С таким обращением к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову выступил депутат Василий Власов, пишет RT.

"Прошу вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий", — указано в обращении.

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Водителям напомнили, какие установки на авто повлекут за собой штрафы

Депутат указал, что снегопад во многих регионах продолжается уже несколько недель и погодная ситуация в ближайшее время останется прежней. По его мнению, такая погода вызывает у автомобилистов проблемы с соблюдением правил парковки и требований дорожной разметки.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. В связи с этим Дептранс рекомендовал жителям столицы пересесть с личных автомобилей на городской транспорт.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков
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