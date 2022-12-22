В России предложили ввести "зимнюю амнистию" для водителей в плохую погоду

В Госдуме предложили не штрафовать водителей автомобилей во время аномальных погодных условий. С таким обращением к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову выступил депутат Василий Власов, пишет RT.

"Прошу вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий", — указано в обращении.

Депутат указал, что снегопад во многих регионах продолжается уже несколько недель и погодная ситуация в ближайшее время останется прежней. По его мнению, такая погода вызывает у автомобилистов проблемы с соблюдением правил парковки и требований дорожной разметки.