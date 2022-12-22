Житель Крыма получил 12 лет тюрьмы за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Указывается, что виновный выдал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайную. О какой именно стране идёт речь, в тексте не уточняется. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор суда не вступил в законную силу.