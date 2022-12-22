Житель Крыма получил 12 лет тюрьмы за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за госизмену в форме шпионажа
Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Указывается, что виновный выдал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайную. О какой именно стране идёт речь, в тексте не уточняется. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее жителя Севастополя приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины. Установлено, что он в 2020–2021 годах передавал Киеву данные о деятельности Черноморского флота.
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