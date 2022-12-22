Лукашенко заявил, что видит готовность соседних стран к агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит готовность соседних государств применить агрессию против Минска, именно поэтому власти республики и приняли решение о проведении проверки сил немедленного реагирования.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развёрнута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим", — заявил Лукашенко во время совещания с военными и силовым блоком по итогам проверки функционирования государственной системы реагирования.

Глава государства также заметил, что в Минске знают тех, кто "подталкивает в спину" соседей Белоруссии, чтобы те создавали напряжённость на границах.