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22 декабря, 08:47

Лукашенко заявил, что видит готовность соседних стран к агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит готовность соседних государств применить агрессию против Минска, именно поэтому власти республики и приняли решение о проведении проверки сил немедленного реагирования.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развёрнута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим", — заявил Лукашенко во время совещания с военными и силовым блоком по итогам проверки функционирования государственной системы реагирования.

Глава государства также заметил, что в Минске знают тех, кто "подталкивает в спину" соседей Белоруссии, чтобы те создавали напряжённость на границах.

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Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооружённых сил республики.

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ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Артур Белкин

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