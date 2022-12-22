В Госдуме рассказали, когда в России может измениться призывной возраст
В Госдуме допустили увеличение призывного возраста до 21 года через изменения в законе
Увеличить возраст призыва граждан на военную службу с 18 лет до 21 года в России могут через изменения в законодательстве. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, произойти это может в следующем году.
"Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе", — указал он в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что думский Комитет по обороне ожидает официальных предложений от Минобороны по этому вопросу и поддерживает увеличение призывного возраста. Картаполов убеждён, что изменения могут быть реализованы уже в 2023 году.
Напомним, что сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.
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Агентство "Москва" / Софья Сандурская