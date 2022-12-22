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22 декабря, 08:25

Врач рассказала, как любимое лакомство россиян может повысить иммунитет даже зимой

Врач Нежданова рассказала, почему мороженое повышает иммунитет

Мороженое — любимое лакомство для взрослых и детей, поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг этого продукта возникает множество споров и мифов. О пользе и вреде популярного десерта Лайфу рассказала врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.

"Продукт содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, РР, жирные кислоты, важные минералы — кальций, натрий, фосфор, калий, магний. Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет", — отметила собеседница Лайфа, добавив, что это отличное средство от депрессии и плохого настроения.

Врач также перечислила, при каких заболеваниях мороженое может быть опасно:

  • ожирение;
  • гипертония;
  • хронический гастрит, язвенная болезнь;
  • сахарный диабет;
  • атеросклероз;
  • непереносимость лактозы.

Однако даже при перечисленных болезнях полный запрет на освежающий десерт не ставится, главное — соблюдать комфортную для организма норму, уточнила Нежданова.

Также врач опровергла миф о том, что большое количество мороженого может спровоцировать ангину (острый тонзиллит). На самом деле само лакомство ни при чём, а вот переохлаждение горла действительно может снижать местный иммунитет.

"Заболевание вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов: переохлаждение, аллергия, употребление холодной воды или пищи, промокание ног, купание в холодной воде, травма горла, острые или хронические воспалительные процессы в носоглотке. Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора. Следует с осторожностью есть мороженое, чтобы не усугубить болезненное состояние организма, постоянно переохлаждая его", — объяснила она.

Главное — соблюдать меру: Раскрыта неожиданная польза мороженого при ангине

Главное — соблюдать меру: Раскрыта неожиданная польза мороженого при ангине

А ранее отоларинголог Жиляева рассказала, как лечить тяжёлый насморк, чтобы он не перерос в менингит и абсцесс мозга. Врач предупредила, что если ринит продолжается более пяти или семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, это говорит о бактериальной инфекции.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Солунин

Ольга Годуненко

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