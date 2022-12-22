Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуры прокуроров новых регионов России
Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента со ссылкой на председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.
"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ", — указывается в публикации.
Так, Путин предложил назначить Глеба Михайлова и Андрея Спивака на должности прокуроров ЛНР и ДНР соответственно. Кандидатуры Кирилла Осипчука и Андрея Петрова указываются в качестве прокуроров Запорожской и Херсонской областей соответственно. Комитеты СФ проведут сегодня, 22 декабря, консультации по этому представительству. По итогам заседания они направят консолидированную позицию Клишасу для информирования Путина.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник назначил сенатором от республики в Совфеде Дарью Лантратову. Указ вступил в силу со дня его подписания.
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