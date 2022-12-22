Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуры прокуроров новых регионов России

Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента со ссылкой на председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ", — указывается в публикации.

Так, Путин предложил назначить Глеба Михайлова и Андрея Спивака на должности прокуроров ЛНР и ДНР соответственно. Кандидатуры Кирилла Осипчука и Андрея Петрова указываются в качестве прокуроров Запорожской и Херсонской областей соответственно. Комитеты СФ проведут сегодня, 22 декабря, консультации по этому представительству. По итогам заседания они направят консолидированную позицию Клишасу для информирования Путина.