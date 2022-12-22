В Москве ввели собеседования для желающих купить ушастый символ года

Ажиотажный спрос на домашних кроликов наблюдается в столице в преддверии Нового года. Как сообщает "Москва 24", в этом году по сравнению с прошлым продажи ушастых выросли в 10 раз. Владельцы питомников сетуют, что с начала декабря спят всего по два-три часа в сутки — настолько много работы. И несмотря на то, что кролик, по их словам, животное неприхотливое (практически весь день сидит в клетке, его можно приучить к лотку, а с уходом справится даже семилетний ребёнок), разводчики просят сто раз подумать, прежде чем вручать вашему чаду живой подарок.

"Родители должны понимать, что ребёнок может наиграться и им придётся самим убираться, кормить и ухаживать за зверьком. Если вы хотите преподнести кролика в подарок тому, кто об этом не знает, а он его не хотел, то, скорее всего, питомец окажется на улице", — рассказал изданию руководитель питомника "Милаш кролик" Владислав Тимохин.

Поток желающих приобрести кролика настолько велик, что в некоторых точках продаж даже ввели практику собеседования с потенциальными покупателями. По итогам этого разговора человеку легко могут отказать в приобретении живого товара.

"Мы спрашиваем, для кого кролик, сколько лет ребёнку, смогут ли покупатели уделять питомцу внимание, ухаживать за ним", — поделилась владелец питомника "Ушастый одуванчик" Юлия Муза.