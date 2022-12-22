Врач предложил отправить детей на каникулы уже сейчас из-за разгула гриппа и ОРВИ

Кандидат медицинских наук, детский лор-врач Илья Зябкин предложил уже сейчас отправить детей на зимние каникулы из-за непростой ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ по стране. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

Специалист отметил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране за последнюю неделю составил 15,8%. Среди циркулирующих преобладающими остаются вирусы гриппа, а свиной грипп уже обнаружили в 86 регионах страны. К тому же именно грипп является самой тяжёлой формой респираторных заболеваний, напомнил специалист.

"В связи с этим некоторые регионы вводят масочный режим. Где-то в обязательном порядке, где-то в рекомендательном режиме, но всё же вводят. Я думаю, что наиболее рациональным решением было бы отправить детей на каникулы уже сейчас", — заметил Зябкин.