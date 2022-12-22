Правильный детокс: Врач назвала лучшие продукты и напитки для очищения организма

Обыкновенная вода и овощи идеально подходят для очищения организма. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

"Если говорить про идеальный детокс — это вода и овощи, на втором месте — ягоды и фрукты. Но следует помнить, что в ягодах и фруктах содержится много сахара, поэтому не стоит ими злоупотреблять", — уточнила специалист.

По её словам, для хорошего своевременного очищения организма нужно пить много воды, ведь она является универсальным растворителем. Норма потребления составляет примерно один литр на 30 кг массы тела для практически здоровых людей. В частности, рекомендуется пить обычную бутилированную воду из-под фильтра. Не менее полезно замораживать и размораживать её перед потреблением.

Однако воду не нужно кипятить. В этом есть необходимость только в определённых условиях, например, в путешествии, чтобы не отравиться. В воду можно добавить сок лайма или лимона — такой напиток обладает хорошим детокс-эффектом. В очищении организма помогают и любые травяные чаи, поскольку богаты антиоксидантами.

Также прекрасным детокс-продуктом являются грибы, ведь в них содержится большое количество клетчатки. Очистительными свойствами обладают любые овощи, особенно зелёные — салатные листья, различные виды капусты, болгарский перец, кабачки, огурцы и др. Благодаря клетчатке, отметила Тихомирова, они улучшают перистальтику кишечника, за счёт чего формируется нормальный стул.

"Кроме того, клетчатка обладает значительными сорбционными свойствами — сорбирует эндотоксины, которые образуются в ЖКТ и выводит их. Клетчатка сорбирует на себя жирные и желчные кислоты, соли тяжёлых металлов и понижает уровень холестерина", — объяснила врач.