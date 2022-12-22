Что делать, если ребёнок наелся снега на улице, — схема лечения от педиатра

Наступила долгожданная зима, дети катаются на лыжах, коньках, санках, валяются в снегу, но иногда и едят его, грызут сосульки. Педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Римма Салимова дала родителям советы, что делать, если чадо поело снега.

"Первая помощь после поедания снега: прополоскать рот водой комнатной температуры или отваром ромашки. Обработать полость рта и зев мирамистином. Напоить ребёнка тёплым чаем или отваром ромашки. Дать полисорб или энтеросгель. Рассасывать лизобакт (можно использовать лизобакт спрей). Внутрь — бак-сет колд/флю. При необходимости курс лечения провести по схеме пять дней", — рассказала собеседница Лайфа.

Врач призвала не допускать таких ситуаций, потому что поедание снега грозит заражением бактериальными инфекциями, отравлением вредными веществами, переохлаждением.