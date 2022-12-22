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22 декабря, 09:07

Что делать, если ребёнок наелся снега на улице, — схема лечения от педиатра

Педиатр Салимова рассказала, что делать, если ребёнок наелся снега на улице

Наступила долгожданная зима, дети катаются на лыжах, коньках, санках, валяются в снегу, но иногда и едят его, грызут сосульки. Педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Римма Салимова дала родителям советы, что делать, если чадо поело снега.

"Первая помощь после поедания снега: прополоскать рот водой комнатной температуры или отваром ромашки. Обработать полость рта и зев мирамистином. Напоить ребёнка тёплым чаем или отваром ромашки. Дать полисорб или энтеросгель. Рассасывать лизобакт (можно использовать лизобакт спрей). Внутрь — бак-сет колд/флю. При необходимости курс лечения провести по схеме пять дней", рассказала собеседница Лайфа.

Врач призвала не допускать таких ситуаций, потому что поедание снега грозит заражением бактериальными инфекциями, отравлением вредными веществами, переохлаждением.

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А ранее педиатр Ольга Татаркина объяснила Лайфу, как быть, если ребёнок подхватил простуду, — оставить дома или отправить в школу? По словам врача, симптомы ОРВИ передаются в основном воздушно-капельным путём, а защититься можно при помощи медицинской маски, соблюдения дистанции или же "респираторного этикета".

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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