ВЦИОМ: Более половины россиян считают военнослужащих героями 2022 года

Более половины россиян (54%) считают, что героями 2022 года являются военнослужащие в горячих точках. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

"В этом году в обществе актуализировался запрос на "героя – защитника страны"; человек, способный отстаивать интересы государства, становится образцом, примером для подражания. Это подтверждают и следующие результаты: каждый второй россиянин назвал героем 2022 года военнослужащих в горячих точках (54%)", — говорится в сообщении.

По мнению респондентов, герои обладают такими качествами, как отважность, смелость, храбрость, героизм (9%), а также верность Родине, преданность, патриотизм (7%). Кроме того, им присущи искренность и порядочность, решительность, целеустремлённость, настойчивость, доброта, дружелюбие, милосердие, мужественность, стойкость, грамотность и образованность. 4% респондентов назвали героем 2022 года президента РФ Владимира Путина.

Также, по мнению опрошенных, героями являются врачи (38%), сотрудники МЧС (32%), волонтёры и соцработники (20% и 15% соответственно). Респонденты называли и учёных-вирусологов (13%), полицейских, которые рискуют своей жизнью при обезвреживании преступников (12%), учителей (11%), режиссёров, писателей, журналистов, открыто говорящих о проблемах общества, (9%) и других.

Участников опроса также попросили назвать три главных события текущего года в России: 62% респондентов сказали о спецоперации на Украине, по 9% опрошенных указали на победу над ковидом и частичную мобилизацию, 6% отметили присоединение новых регионов, 4% — инфляцию и повышение цен, по 3% — санкции и экономическую стабильность, а по 2% вспомнили о событиях внешней политики, повышении тарифов и развитии промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, 24% респондентов назвали другие события, а 28% затруднились с ответом.