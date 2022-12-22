Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 09:19

Россиянам рассказали, как платить за ОСАГО в два раза меньше

Эксперт Сюсин заявил, что за аккуратное вождение можно получить скидку 50% на ОСАГО

Россияне могут платить за ОСАГО в два раза меньше, если будут водить без аварий в течение 10 лет и не совершат ни одного ДТП. Об этом Ura.ru рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин.

"Если аккуратно ездить, то за 10 лет можно получить скидку в 50%. Например, так было у меня. Сейчас у меня стоимость ОСАГО составляет 2600 рублей", — отметил Сюсин.

При этом небольшую скидку в 5% можно получить, если не попадать в аварии год. Эксперт также напомнил, что стоимость полиса ОСАГО зависит от региона проживания, мощности автомобиля и стажа водителя.

Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Ранее Лайф рассказывал, что 15% российских водителей с начала ноября 2022 года стали пользоваться электронными документами.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров