Россиянам рассказали, как платить за ОСАГО в два раза меньше

Россияне могут платить за ОСАГО в два раза меньше, если будут водить без аварий в течение 10 лет и не совершат ни одного ДТП. Об этом Ura.ru рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин.

"Если аккуратно ездить, то за 10 лет можно получить скидку в 50%. Например, так было у меня. Сейчас у меня стоимость ОСАГО составляет 2600 рублей", — отметил Сюсин.

При этом небольшую скидку в 5% можно получить, если не попадать в аварии год. Эксперт также напомнил, что стоимость полиса ОСАГО зависит от региона проживания, мощности автомобиля и стажа водителя.