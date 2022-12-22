Предложение о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года и увеличении предельного возраста призыва в армию до 30 лет отвечает современным реалиям. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, эта мера приведёт к тому, что юноши смогут более осознанно подходить к долгу перед Родиной.

"Когда мы призываем 18-летнего парня на срочную службу, он идёт в армию практически со школьной скамьи. Если мы поднимем этот возраст до 21 года, то в вооружённые силы будет приходить человек, у которого уже есть жизненный опыт, профессия, образование, жизненная позиция, в конце концов. Сегодня это востребовано", — приводит сайт kp.ru слова Картаполова.

Парламентарий отметил, что после окончания школы молодые люди будут поступать в высшее учебное заведение либо будут работать. А сегодня, между прочим, большинство профессий в той или иной степени востребованы в ВС РФ. При этом Картаполов подчеркнул, что речь идёт исключительно о повышении призывного возраста, а не об увеличении срока службы.