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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 12:28

В Госдуме оценили идею об увеличении призывного возраста до 21 года

Депутат Картаполов: Предложение повысить призывной возраст отвечает современным реалиям

Предложение о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года и увеличении предельного возраста призыва в армию до 30 лет отвечает современным реалиям. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, эта мера приведёт к тому, что юноши смогут более осознанно подходить к долгу перед Родиной.

"Когда мы призываем 18-летнего парня на срочную службу, он идёт в армию практически со школьной скамьи. Если мы поднимем этот возраст до 21 года, то в вооружённые силы будет приходить человек, у которого уже есть жизненный опыт, профессия, образование, жизненная позиция, в конце концов. Сегодня это востребовано", — приводит сайт kp.ru слова Картаполова.

Парламентарий отметил, что после окончания школы молодые люди будут поступать в высшее учебное заведение либо будут работать. А сегодня, между прочим, большинство профессий в той или иной степени востребованы в ВС РФ. При этом Картаполов подчеркнул, что речь идёт исключительно о повышении призывного возраста, а не об увеличении срока службы.

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Напомним, что накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

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Getty Images / Stringer

Наталья Исакова
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