ФИФА удалила запись о "величайшем" Месси из-за разгневанных фанатов Роналду
ФИФА удалила запись, в которой назвала Месси величайшим футболистом в истории
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) удалила из "Твиттера" публикацию, в которой признала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
"Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию", — было написано в посте.
Удалить запись пришлось из-за множества поклонников игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, которые обрушились на ФИФА с негативными комментариями.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Публикация Месси о победе на ЧМ-2022 побила рекорд Instagram* по лайкам.
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ТАСС / Сергей Бобылев