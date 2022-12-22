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22 декабря, 09:52

ФИФА удалила запись о "величайшем" Месси из-за разгневанных фанатов Роналду

ФИФА удалила запись, в которой назвала Месси величайшим футболистом в истории

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) удалила из "Твиттера" публикацию, в которой признала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

"Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию", — было написано в посте.

Удалить запись пришлось из-за множества поклонников игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, которые обрушились на ФИФА с негативными комментариями.

Запашный: Имя Месси будет вписано в историю мирового футбола золотыми буквами

Запашный: Имя Месси будет вписано в историю мирового футбола золотыми буквами

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Публикация Месси о победе на ЧМ-2022 побила рекорд Instagram* по лайкам.

*Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук

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