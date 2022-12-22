ФИФА удалила запись о "величайшем" Месси из-за разгневанных фанатов Роналду

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) удалила из "Твиттера" публикацию, в которой признала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

"Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию", — было написано в посте.

Удалить запись пришлось из-за множества поклонников игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, которые обрушились на ФИФА с негативными комментариями.