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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 12:39

Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума завершила осеннюю сессию, на заседании было отмечено, что депутаты продолжат работу в регионах. В законотворческом портфеле нижней палаты парламента остаётся 1319 проектов, из которых 968 готовится к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму чтению, а пять — к третьему.

Парламентариям напомнили, что у "политиков отпусков не бывает", ведь впереди региональные недели и им необходимо отчитаться перед избирателями за год. Кроме того, депутатам предстоит встретиться с семьями военнослужащих и оказать им необходимую поддержку.

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова
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