Госдума завершила осеннюю сессию, на заседании было отмечено, что депутаты продолжат работу в регионах. В законотворческом портфеле нижней палаты парламента остаётся 1319 проектов, из которых 968 готовится к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму чтению, а пять — к третьему.

Парламентариям напомнили, что у "политиков отпусков не бывает", ведь впереди региональные недели и им необходимо отчитаться перед избирателями за год. Кроме того, депутатам предстоит встретиться с семьями военнослужащих и оказать им необходимую поддержку.