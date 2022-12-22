Россиянка потеряла ребёнка, потому что врачи пять месяцев не замечали её беременности и пытались лечить

Жительница Иркутска потеряла ребёнка по ошибке врачей, которые не увидели вовремя её беременность и лечили от плохого самочувствия. Об этом рассказала газета kp.ru со ссылкой на местный областной суд.

На протяжении пяти месяцев девушка не знала о своей беременности и обращалась к медикам за помощью, поскольку чувствовала себя плохо. Причём приходила она на приём в том числе и к гинекологу. Пациентка сдала анализы, прошла обследование, а затем получила план лечения. Когда же состоялся плановый медосмотр, врачи обнаружили у неё беременность.

В результате консилиум решил сделать девушке кесарево сечение. Однако малыш появился на свет в тяжёлом состоянии. Не прожив и месяца, он умер от множественных пороков развития. Согласно экспертизам, медики могли оказать правильную и своевременную помощь пациентке, но не предприняли необходимых мер.

"Суд первой инстанции пришёл к выводу, что врачи несвоевременно и неверно поставили диагноз, что повлекло недостаточное наблюдение и контроль в период беременности, в дальнейшем — сложности в определении тактики ведения родов", — отметили в суде.

Ленинский районный суд обязал больницу выплатить пациентке компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Однако с таким решением женщина не согласилась и обратилась в областной суд. Он же постановил, что больница должна выплатить иркутянке 500 тысяч рублей за некачественное оказание медуслуг.