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Опубликовано 21 декабря 2022, 14:05

Госдума приняла поправку о бюджетном обучении в вузах для героев СВО и их детей

Депутаты Госдумы приняли поправку о десятипроцентной квоте на бюджетное обучение в вузах для участников спецоперации на Украине и их детей. Соответствующий документ был одобрен во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, получить высшее образование по квоте смогут Герои России, а также лица, награждённые тремя орденами Мужества. Всех их будут принимать в вузы без вступительных экзаменов. Также вне конкурса на обучение будут зачислять детей военнослужащих, которые получили контузии, ранения или увечья в зоне СВО.

"Это очень важная мера, которая была разработана нами в рамках указа президента по поддержке детей военнослужащих", — прокомментировал принятый документ первый зампредседателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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Ранее Лайф сообщал, что в ЕР предложили дать Героям России право на бесплатное обучение в любом вузе страны. Кроме того, такие граждане должны иметь право бесплатно учиться на подготовительных курсах. По словам автора идеи Дарьи Лантаровой, данная мера позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.

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VK / Госдума

Наталья Исакова
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