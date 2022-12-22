Песков: США продолжают противостояние с Россией до последнего украинца

Вашингтон продолжает линию противостояния с Россией "до последнего украинца", и визит президента Украины Владимира Зеленского в США это подтверждает. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это свидетельствует о том, что Соединённые Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", — отметил представитель Кремля.

О визите Зеленского в Вашингтон Лайф рассказывал ранее. В Белом доме у президента Украины состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Незалежной раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем украинский президент выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.