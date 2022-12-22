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Опубликовано 22 декабря 2022, 10:04

Песков: Поставленные Киеву комплексы Patriot станут законной целью для ВС РФ

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооружённые силы Украины. Всё-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", — подчеркнул Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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Александр Юнашев
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