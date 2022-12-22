Песков: Расширение ассортимента оружия, поставляемого Киеву, не помешает достичь целей СВО

США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружений, которые поставляют Киеву, однако это не помешает России достичь целей специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь российского лидера.