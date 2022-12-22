Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заметила на шортах футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси знак Z — один из символов специальной военной операции, которую РФ проводит на Украине. Буква на форме спортсмена появилась случайно, после падения.

Депутат Журова заметила знак Z на шортах Месси. Фото © Telegram / Светлана Журова

"Это, конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России", — написала Журова в телеграм-канале.

Парламентарий рассказала, что скриншот с матча ей прислал друг. Сначала она сочла это фейком, но затем сама убедилась в обратном. Депутат считает, что эта ситуация хоть и не была спланирована, но сложилась в пользу России.