На шортах Месси заметили символ спецоперации на Украине
Депутат Госдумы Журова заметила символ спецоперации на Украине на шортах Месси
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заметила на шортах футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси знак Z — один из символов специальной военной операции, которую РФ проводит на Украине. Буква на форме спортсмена появилась случайно, после падения.
Депутат Журова заметила знак Z на шортах Месси. Фото © Telegram / Светлана Журова
"Это, конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России", — написала Журова в телеграм-канале.
Парламентарий рассказала, что скриншот с матча ей прислал друг. Сначала она сочла это фейком, но затем сама убедилась в обратном. Депутат считает, что эта ситуация хоть и не была спланирована, но сложилась в пользу России.
"Я пошутила на этот счёт, что Месси — наш секретный агент. Но факт остаётся фактом. Надеюсь, что победа России будет скоро", — сказала она в беседе с изданием "Народные новости".
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Wikipedia / Hossein Zohrevand